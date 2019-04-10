Помпео обещает представить план разрешения ближневосточного конфликта

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Трампа «в скором времени» представит предложения по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами, сообщает Голос Америки.

«Мы работаем над рядом идей, которые надеемся в скором времени анонсировать», – сказал Помпео, выступая в Сенате.

Тем временем в Израиле накануне прошли выборы, по итогам которых действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху проложил себе путь к переизбранию и пятому сроку на посту главы правительства.