Помпео не доверяет карте полета американского дрона, опубликованной Зарифом

«Соединенные Штаты продемонстрировали, что Иран несомненно сбил американский беспилотный аппарат в международном воздушном пространстве. Нарисованная от руки карта министра иностранных дел Зарифа, оспаривающая этот факт, не заслуживает доверия», — говорится в заявлении Помпео, распространенном в воскресенье госдепартаментом, передает ria.ru.