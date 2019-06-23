Помпео не доверяет карте полета американского дрона, опубликованной Зарифом

Госсекретарь США Майке Помпео назвал «не заслуживающей доверия» карту полета дрона США, опубликованную ранее главой МИД Ирана Джавадом Зарифом в его Twitter.
«Соединенные Штаты продемонстрировали, что Иран несомненно сбил американский беспилотный аппарат в международном воздушном пространстве. Нарисованная от руки карта министра иностранных дел Зарифа, оспаривающая этот факт, не заслуживает доверия», — говорится в заявлении Помпео, распространенном в воскресенье госдепартаментом, передает ria.ru.
| 2019-06-23T02:57:41+00:00 23 июня 2019, 07:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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