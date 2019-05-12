Помпео назвал цель США в Иране

Целью США в Иране является не война, а прежде всего изменение поведения иранского руководства, рассказал американский госсекретарь Майк Помпео в интервью CNBC.

«Мы не просчитаемся: наша цель — не война, наша цель — изменение поведения иранского руководства. Мы надеемся, что иранский народ получит то, чего он хочет, и то, чего заслуживает», — сказал он.

Госсекретарь отметил, что силы, которые применяет Вашингтон в регионе, нужны для готовности «ответить соответствующим образом» в случае, если «что-нибудь произойдёт».