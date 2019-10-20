Помпео назвал трусливым теракт в мечети в Афганистане

США решительным образом осуждают теракт в мечети в афганской провинции Нангархар. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«Вчерашняя атака на молящихся показывает трусость и жестокость тех, кто пренебрегает человеческими жизнями и привержен насилию в отношении невинных, — отмечается в тексте. — Мы решительно осуждаем это преднамеренное нападение на мирных граждан, выражаем соболезнования семьям жертв. Афганцы как и все имеют право жить и молиться в безопасности».

США «привержены достижению мира и стабильности в Афганистане и продолжать бороться с терроризмом», подчеркнул госсекретарь.

В пятницу при взрыве в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 62 человека. Трагедия произошла во время молитвы. Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.(ТАСС)

| 2019-10-19T23:15:35+00:00 20 октября 2019, 05:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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