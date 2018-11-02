Помпео назвал «огромный» ядерный потенциал России угрозой для всего мира

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США пытаются одновременно «давать отпор» деятельности и России, и Китая, отметив, что «огромный» ядерный арсенал России создает угрозу не только для США, но и для всего мира, сообщает Голос Америки.

Помпео, сравнивая угрозы со стороны России и Китая в радиоинтервью отметил: «У России значительно меньшая экономика, но огромный ядерный потенциал, который угрожает не только США, но и всему миру».

Он добавил, что президент Дональд Трамп ведет очень жесткую политику в отношении России и принимает такие меры для оказания давления на президента Владимира Путина и Россию, как ни одна из прошлых администраций.

«Однако мы также пытаемся найти области, где у нас есть общие интересы с Россией и Владимиром Путиным, – заявил Помпео. – Я делал это, когда был директором ЦРУ, в сфере борьбы с терроризмом. Мы пытаемся делать это в разных областях, чтобы у нас были отношения, что, как мы надеемся, дало бы нам возможность изменить природу поведения России, чтобы она прекратила ту деятельность, которая вызывает беспокойство: вмешательство в наши выборы или попытки вмешательства, действия в Украине».

«Мы пытаемся давать отпор этой деятельности и показать России, что выгода от этой деятельности не перевешивает огромные последствия, с которыми она столкнется, если будет ее продолжать», – добавил госсекретарь.

Китай же он назвал долгосрочным вызовом «по всем фронтам».

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