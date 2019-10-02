Помпео назвал Иран агрессором и заявил о «хищнических» действиях Китая

Находящийся с визитом на Апеннинах госсекретарь США Майк Помпео во вторник в ходе пресс-конференции по итогам своих переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал Иран «агрессором», заявил о необходимости противостояния «общим угрозам» в сфере международной торговли со стороны Китая и указал на необходимость введения новых санкций в отношении Венесуэлы.
Госсекретарь призвал продолжать совместные усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в этой связи дать отпор «иранской агрессии». «В ООН начинают отдавать себе отчет в том, что Иран – это агрессор. И это происходит в том числе благодаря решениям, принятым Италией в этом отношении», — заявил глава американской дипломатии.
Помпео указал, что в ходе переговоров были также обсуждены отношения с Китаем. По его словам, со стороны Пекина зачастую имеет место «хищнический подход в области товарообмена и инвестиций». Госсекретарь назвал такую линию Китая «общей угрозой» для обеих стран. Признав, что речь идет о весьма сложной международной проблеме, он, тем не менее, подчеркнул необходимость совместных действий по противостоянию данной угрозе.
Говоря о подходе к разрешению кризиса в Венесуэле, Помпео подчеркнул необходимость «введения новых санкций, пока ситуация там не изменится». «Естественно, каждая страна может самостоятельно принимать решение по данному вопросу», — уточнил он.