Помпео назвал Иран агрессором и заявил о «хищнических» действиях Китая

Помпео указал, что в ходе переговоров были также обсуждены отношения с Китаем. По его словам, со стороны Пекина зачастую имеет место «хищнический подход в области товарообмена и инвестиций». Госсекретарь назвал такую линию Китая «общей угрозой» для обеих стран. Признав, что речь идет о весьма сложной международной проблеме, он, тем не менее, подчеркнул необходимость совместных действий по противостоянию данной угрозе.