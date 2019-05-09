Помпео на этот раз отменил визит в Гренландию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Гренландию, чтобы вернуться в Вашингтон на фоне обострения напряженности с Ираном, сообщает Голос Америки.

Ожидалось, что Помпео завершит европейское турне в четверг визитом в Гренландию, направленном на продвижение арктической политики администрации президента Дональда Трампа.

Когда ранее на этой неделе Помпео принял участие в заседании Арктического совета в Финляндии.

Это уже вторая остановка, ранее включенная в программу турне Помпео, которая была отменена. Во вторник он внезапно отказался от поездки в Германию, чтобы вылететь в Багдад для встреч с иракскими лидерами.

Планировалось, что в четверг Помпео посетит административный центр Гренландии Нуук и отправится в западную часть острова для встречи с военнослужащими ВВС Национальной гвардии штата Нью-Йорк, которые находятся там для содействия климатическим исследованиям.

Однако высокопоставленный гренландский дипломат Кеннет Хёэг сообщил, что «визит был отложен», не уточнив, когда он может состояться.

В заявлении правительства Гренландии говорится, что «вопросы неотложного характера требуют присутствия государственного секретаря в Вашингтоне».