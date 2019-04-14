Помпео: «Мистер Мадуро, откройте границы»

Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро открыть границы и пропустить гуманитарную помощь на территорию Боливарианской Республики. Соответствующее заявление он сделал в городе Кукута (Колумбия), расположенном на границе с Венесуэлой, сообщает ТАСС.

«Мистер Мадуро, откройте эти [пограничные] мосты, откройте границы. Вы можете покончить с этим сегодня», — сказал Помпео, чье выступление транслировалось на сайте администрации колумбийского президента.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон и Богота «хотят лучшего будущего для венесуэльцев». «США продолжат использовать все имеющиеся у нас политические и экономические возможности, чтобы помочь венесуэльцам», — добавил Помпео.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты.