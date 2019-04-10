Помпео: «Максимальное экономическое давление в отношении КНДР будет продолжено»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции в отношении КНДР остаются в силе. Выступая на слушаниях в Сенате США по вопросам бюджета Госдепартамента, Помпео подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа сохраняет свою позицию «максимального экономического давления» в отношении Северной Кореи, сообщает Interfax.

Отвечая на вопрос, будет ли он использовать для Ким Чен Ына такой же язык, как для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, госсекретарь США ответил: «»Конечно. Я уверен, что сказал это».

Между тем, северокорейский лидер, выступая на расширенном заседании политического бюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, назвал нынешнюю ситуацию в стране «напряженной «. Он призвал чиновников политбюро следовать стратегической линии экономического развития партии под девизом» самообеспечения», сообщили в среду государственные СМИ КНДР.

| 2019-04-10T09:06:16+00:00 10 апреля 2019, 11:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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