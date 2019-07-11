Помпео и эмир Катара обсудили напряженность в Персидском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео встретился в среду в Вашингтоне с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и обсудил с ним напряженную ситуацию в Персидском заливе. Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба госдепартамента.

«Госсекретарь и эмир обсудили возросшую напряженность в регионе и важность единства Совета сотрудничества стран Залива для противодействия дестабилизирующей деятельности иранского режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны также обсудили другие важные региональные вопросы, включая Судан, Ливию и Афганистан.