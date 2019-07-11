Помпео и эмир Катара обсудили напряженность в Персидском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео встретился в среду в Вашингтоне с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и обсудил с ним напряженную ситуацию в Персидском заливе. Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба госдепартамента.
«Госсекретарь и эмир обсудили возросшую напряженность в регионе и важность единства Совета сотрудничества стран Залива для противодействия дестабилизирующей деятельности иранского режима», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны также обсудили другие важные региональные вопросы, включая Судан, Ливию и Афганистан.
| 2019-07-11T09:16:43+00:00 11 июля 2019, 12:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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