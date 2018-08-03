Помпео и Чавушоглу в Сингапуре попытались уладить двусторонние проблемы

Госсекретарь США Майк Помпео и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе встречи в Сингапуре в пятницу договорились продолжить попытки урегулировать проблемы в двухсторонних отношениях, сообщают в Госдепартаменте.

Вашингтон ввел санкции в отношении двух турецких министров из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, которого содержат под стражей по обвинениям в терроризме.

Турция назвала санкции неприемлемыми.

Помпео и Чавушоглу встретились на полях министерского совещания АСЕАН в Сингапуре.

«Они обсудили ряд вопросов, и разговор получился конструктивным. Они договорились продолжать попытки урегулировать проблемы в отношениях между нашими двумя странами», – сказал официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что встреча с госсекретарем США Майком Помпео в Сингапуре прошла в конструктивном русле.

По словам турецкого министра, язык угроз и санкций не принесет желаемых результатов, и позиция Анкары по данному вопросу доведена до сведения Помпео. «Думаю, что американская сторона уяснила позицию Турции», — сказал Чавушоглу.

Стороны продолжат работу по устранению проблем, сообщил глава турецкой дипломатии, подчеркнув, что Анкара всегда выступала за урегулирование разногласий путем диалога и дипломатии.

«На встрече с Майком Помпео обсуждены пути устранения разногласий между странами. Состоялся обмен мнениями по реализации дорожной карты по сирийскому Мюнбичу, создания рабочей группы по борьбе с PKK, ситуации в Идлибе. Безусловно, нельзя ожидать, что все проблемы будут устранены в ходе одной встречи. По возвращению в свои страны мы продолжим совместные шаги по устранению разногласий», — добавил Чавушоглу.

За последние 15 дней Чавушоглу и Помпео провели четыре телефонных разговора. Последний телефонный разговор состоялся 1 августа по инициативе американской стороны.

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