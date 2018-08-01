Помпео и Чавушоглу обсудят дело пастора Брансона

«Мы по-прежнему придерживаемся дипломатического подхода. Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Чавушоглу планируют встретиться в Сингапуре на полях регионального форума АСЕАН. Турция хорошо знает нашу позицию. Пастор Брансон должен быть освобожден из-под домашнего ареста и возвращен домой. Это продолжается слишком долго», — говорится в заявлении Науэрт, которое предоставили РИА Новости в пресс-службе госдепартамента.В Сингапуре с 30 июля по 4 августа будет проходить министерская встреча АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).

«Турецкое правительство отказалось освободить пастора Брансона. После многочисленных бесед между президентом Трампом и президентом Эрдоганом и моих бесед с министром иностранных дел (Турции Мевлютом) Чавушоглу президент Трамп пришел к выводу, что эти санкции являются подобающими действиями», — говорится в заявлении Помпео, которое предоставили РИА Новости в пресс-службе госдепартамента.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации FETO, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их «постыдными и отвратительными». Ситуация вокруг пастора стала причиной резкого обострения отношений между США и Турцией. В среду минфин США ввел санкции против двух турецких министров в связи с «делом Брансона».