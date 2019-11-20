Помпео готов покинуть команду Трампа

Американский госсекретарь Майк Помпео может покинуть свой пост в администрации президента Дональда Трампа, делать это он намерен «максимально плавно». Об этом сообщает Газета.ru, ссылаясь на таблоиды США.

Еще не ясно, известно ли американскому лидеру о намерениях госсекретаря. В кулуарах обсуждают, будто Помпео захотел участвовать в выборах в сенат США от штата Канзас в 2020 году.

Он не раз признавался журналистам, что не собирается идти на выборы, хотя и не исключает такого поворота событий.

Помпео известен в США как конгрессмен-республиканец с многолетним стажем в этом законодательном органе.

«Он являлся членом комитета палаты представителей США по разведдеятельности, а также входил в комиссию конгресса, которая расследовала события в ливийском городе Бенгази, где 11 сентября 2012 года от рук радикальных исламистов погиб посол США», – отмечается в статье.