Помпео: атаки на объекты Saudi Aramco были совершены не из Ирака

Предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы не с территории Ирака. О том, что США располагают подобной информацией, сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео во время состоявшегося в понедельник телефонного разговора с иракским премьер-министром Аделем Абдель Махди.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы кабинета министров Ирака, во время беседы Помпео подтвердил, что, «как свидетельствуют имеющиеся в распоряжении США данные, иракская территория не использовалась для совершения указанного нападения».

Во время беседы глава кабмина подчеркнул, что Ирак стремится «поддерживать свою безопасность и стабильность, а также избегать любых ведущих к эскалации шагов и не допускать использование его территории против любой соседней, братской или дружественной страны». «Ирак нацелен на то, чтобы играть позитивную роль в урегулировании кризисов и конфликтов в регионе и дистанцироваться от угрозы войны», — отметил он.

«Со своей стороны госсекретарь сообщил о том, что имеющаяся у США информация подтверждает заявления иракского правительства, что территория страны не использовалась при совершении этих нападений», — отметили в офисе Абдель Махди.(ТАСС)