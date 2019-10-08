Поможет ли инструментарий анализа кредитоспособности местным фермерам?

Сложную ситуацию с банковским кредитованием сельскохозяйственной отрасли пытаются решить внедрением современных платформ по управлению рисками. По мнению опрошенных нами специалистов, такая необходимость вызвана отсутствием возможности просчитать риски банков традиционными способами, поскольку азербайджанские фермеры не располагают необходимой для этого отчетностью и соответствующими документами. Кроме этого, сельские жители зачастую не имеют дорогой залоговой недвижимости и даже прав собственности на нее.

Для решения этой проблемы Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного Банка, представит в нашей стране новую платформу по управлению рисками в сфере сельского хозяйства, сообщила накануне главный специалист IFC (International Finance Corporation) Лейла Гусейнли на полях прошедшей в столице инвестиционной ярмарки «Развитие микрофинансирования в Азербайджане». В частности отмечается, что новая платформа CLARA охватывает 40 продуктов, представляющих собой механизмы управления сельскохозяйственными рисками в соответствии с существующими реалиями.

Платформу CLARA преподносят как инструментарий анализа кредитоспособности агро-клиентов, предназначенный для быстрой и эффективной оценки производственных рисков в сельском хозяйстве, а также помощи кредитно-финансовым структурам с точными прогнозами и расчетами в этом направлении. Сообщается, что кредитоспособность фермерских хозяйств будет определяться при помощи технологических карт по производству различной сельскохозяйственной продукции.

Кстати, похожий проект AzALES внедряется на сегодняшний день в Азербайджане при содействии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского союза с участием специалистов франкфуртской школы финансов и менеджмента. Подобно инструментарию анализа кредитоспособности CLARA, система AzALES также призвана помочь банкам оценивать риски в аграрной сфере и быстрее рассматривать заявки на кредиты. Напомним, что в начале прошлого месяца глава отдела сотрудничества представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти заявила о тестируемой в отечественных банках новой системе оценки сельскохозяйственных кредитов, направленной, помимо всего прочего, на повышение компетентности сотрудников кредитных организаций в финансовой сфере.

Цели проясняются, если принять во внимание одновременное выступление председателя Агентства аграрного кредитования и развития Мирзы Алиева, заявившего о том, что кредитные организации, главным же образом их региональные филиалы, испытывают дефицит квалифицированных сотрудников в сфере оценки кредитных рисков. По словам государственного чиновника, по этой причине местные финансовые структуры избегают рисков, связанных с сельхозкредитованием. «В итоге, заявки фермеров отклоняются или же затягивается сам процесс выдачи кредитов. В то же время, кредитные организации требуют в качестве залога недвижимое имущество, стоимость которого намного превышает сумму кредита», — говорил М. Алиев.

Однако, по мнению самих банковских работников, проблема заключается не только в отсутствии должного профессионализма у сотрудников финансовых организаций, поскольку у селян, занимающихся агробизнесом, отсутствует документация, необходимая для учета рисков. Кроме этого, местные крестьяне не имеют адекватной сумме запрашиваемых кредитов залоговой недвижимости. Наконец, львиная доля владельцев недвижимости в регионах страны лишена официально оформленного права собственности.

По вопросу, возможно ли решить проблему кредитования селян внедрением современных платформ анализа кредитоспособности клиентов и оценки рисков, мнения специалистов сходятся в том, что такие платформы, безусловно, помогут в сложившейся ситуации. При этом отмечается необходимость снижения ставок коммерческих банков и внедрения адекватных механизмов страхования.