Помощника тренерского штаба сборной Хорватии выгнали с ЧМ-2018

Помощник тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич отчислен из делегации на ЧМ-2018. Об этом говорится в заявлении Хорватского футбольного союза, опубликованном в понедельник, 9 июля. Вукоевич также лишен аккредитации на чемпионате мира.

Причиной решения стало видео, которое накануне записал защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над командой России в ходе четвертьфинального матча ЧМ-2018. На видеозаписи Вида выкрикивает «Слава Украине!» Находящийся рядом с ним Вукоевич говорит по-русски: «Это победа за «Динамо» и за Украину».

Свой поступок Вида объяснил «шуткой для друзей из киевского «Динамо», за которое он ранее выступал вместе с Вукоевичем. После публикации видео дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение защитнику сборной Хорватии, которого оставили в составе команды.

Хорватский футбольный союз принес извинения за действия участника хорватской делегации. «Огнен Вукоевич и Домагой Вида также приносят извинения за свои заявления, в которые они ни в коей мере не намеревались вкладывать политический подтекст, но которые, к сожалению, допускали подобные интерпретации», — говорится в документе.

Сборная России 7 июля по итогам серии пенальти проиграла со счетом 4:3 команде Хорватии, которая 11 июля встретится в полуфинале с английскими футболистами на московском стадионе «Лужники».

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