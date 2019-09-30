Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ

Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа. Об этом в интервью телеканалу «1+1» рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, никто из сторон никому не звонил, так как сегодня общение лидеров происходит лишь по необходимости. Кроме того, Ермак отметил, что «от темп и та основа консультаций, которые мы имеем с Францией и Германией, не претерпела никаких изменений», пишет TACC.

Ранее в сентябре анонимный информатор из американской разведки направил жалобу руководству Национальной разведки на Трaмпа.

По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантера. Байден-старший считается основным конкурентом американского лидера на предстоящих выборах президента США в 2020 году.

На фоне этого 24 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пeлoси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений.

28 сентября председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предрек Зеленскому серьезные трения с Германией после публикации стенограммы его разговора с Трампом (iz.ru)