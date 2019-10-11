Помощник Трампа сократит Совет по нацбезопасности на треть

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен планирует в ближайшие месяцы сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) на треть – до 117 человек.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники информировало, что провести кадровое сокращение в СНБ распорядился президент Дональд Трамп.
В интервью агентству Рейтер О’Брайен заявил, что сократит число советников со 178 до 117. Кроме того, он отметил, что ограничит роль СНБ подбором и предоставлением рекомендаций президенту по уже существующей повестке, отказавшись от попыток самостоятельно разрабатывать внешнеполитический курс.
Как отмечает агентство, штат американского СНБ неуклонно расширялся последние 30 лет: президент Джордж Буш-старший располагал менее чем 50 советниками по нацбезопасности, при Билле Клинтоне их число приблизилось к 100, при Джордже Буше-младшем превысило 135, а рекордного уровня достигло во время правления Барака Обамы, администрации которого помогали 184 консультанта.(РИА Новости)
| 2019-10-11T09:47:30+00:00 11 октября 2019, 12:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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