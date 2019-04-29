Помощь так же близка и доступна, как и телефон!

Не всегда дети и подростки могут поделиться тем, что их беспокоит с родными и близкими. Но они всегда могут обратиться на детскую горячую линию, специалисты которой обязательно выслушают и постараются помочь.

За три месяца текущего года услугами данной службы воспользовался уже 801 ребенок.

Как рассказала «Зеркало» исполнительный директор неправительственной организации «Надежное Будущее» Кямаля Ашумова, недавно в ЮНИСЕФ состоялась неофициальная презентация многолетней деятельности и обсуждение дальнейшей работы «Детской Горячей Линии».

«Сейчас и Министерство образования, и министерство труда и социальной защиты населения, и некоторые другие структуры говорят о необходимости создания горячих линий в рамках данных структур. Но, по мнению нашей организации, можно реинтегрировать уже существующую линию, расширить, усовершенствовать ее. Тогда не придется создавать все заново. «Детская горячая линия», созданная по инициативе НПО «Надежное Будущее», функционирует в Азербайджане 9 лет при поддержке Azercell, Минобразования и Государственного Комитета по проблемам семьи, женщин и детей, так что у нас есть большой практический опыт»–заявила наша собеседница.

Она отметила, что за годы существования «Детская горячая линия» подготовила квалифицированные кадры. Операторы линии проходят ежегодные тренинги в стране и за рубежом, чтобы совершенствоваться в работе. Был разработан соответствующий механизм деятельности. Это все, по мнению К.Ашумовой, упростило бы работу государственным организациям, хотя, конечно, понадобится больше кадров. Зарубежная практика была адаптирована под азербайджанские реалии, имеется свой устав, где все четко прописано, переведено на азербайджанский язык методическое пособие по горячим линиям.

Эксперт рассказала, что их организация с 2010 года является официальным членом Child Helpline International – Международной Сети Детских Линий Помощи. В рамках данной организации ежегодно проходит отчетная конференция, на которой обсуждается, что было сделано по горячим линиям в странах –участницах.

«Мы также отчитываемся о том, что было нами сделано и перенимаем зарубежный опыт. Кроме того, в каждой из стран проводятся разные акции, направленные на усиление детской безопасности. Например, в прошлом году в соцсетях мы пропагандировали безопасный интернет для детей»–заявила она.

К.Ашумова подчеркнула важность работы с населением, чтобы звонили на горячую линию не только из столицы, но и из всех регионов страны. А для этого нужно, чтобы о ней больше знали.

«В связи с этим хотелось бы поделиться радостной новостью–с 25 апреля в Бакинском Метрополитене появились плакаты и видеоролики о детской горячей линии. Там есть все контакты данной службы. Это популярный вид транспорта, который ежедневно используют огромное количество человек. И в первый же день после размещения этой информации на линию стало поступать больше звонков, касающихся тех или иных проблем детей, причем и от детей и от взрослых. Звонившие говорили, что узнали о горячей линии благодаря роликам в метро. Это еще одно свидетельство важности социального просвещения. Мы обращались в моллы с просьбой разместить информацию о горячей линии, но никакого ответа не получили. Та же ситуация с телевидением, хотя согласно закону о социальной рекламе, такие ролики должны быть бесплатными, за них требуют деньги. Например, в Турции, России такая реклама бесплатная, как и должно быть»–считает она.

Больших финансовых вложений, как говорит эксперт, требует и размещение социальной рекламы на билбордах. А вот в автобусах, курсирующих в отдаленных районах столицы, при поддержке Бакинского Транспортного Агентства удалось разместить информацию о горячей линии.

«Нам хотелось информировать людей, которые на них ездят, ведь они чаще, чем те, кто живут в центре, сталкиваются с разными проблемами. На окраинах города живет много граждан из регионов, снимающих там квартиры, и постоянно меняющих место жительства. У многих из них финансовые, бытовые проблемы, что неблагоприятным образом сказывается на обстановке в семье»–сказала К. Ашумова.

По ее словам, все больше людей понимает важность горячей линии, на которую можно позвонить, рассказать о своей проблеме и получить психологическую и правовую поддержку.

«Граждане уже не стесняются говорить о том, что им нужна помощь. Об этом говорит и тот факт, что количество звонков, в которых говорится о бытовом и сексуальном насилии в отношении детей растет. Но хочу отметить, что госструктуры при обращении к ним в случае нарушения прав детей должны рассматривать такие дела незамедлительно, без бюрократических проволочек. А у нас, –говорит эксперт,– дела часто затягиваются, нет контакта между семьями и госструктурами, в частности в сфере районных Исполнительных властей в рамках которых функционируют Комиссии по Делам Несовершеннолетних. Потому пострадавшие обращаются на горячую линию, в надежде, что тут им, наконец, помогут».

К.Ашумова отмечает, что отечественная горячая линия –единственная на сегодняшний день во всем мире, которая создала собственное мобильное приложение. Дети, у которых есть смартфоны на базе Apple или Android, могут скачать его, набрав в Play market «Uşaq Qaynar Xətti» и в любой момент написать оператору, поставить статус, который передает его состояние на текущий момент, почитать статьи на злободневные для детей и подростков темы.

Что-то подобное, как говорит эксперт, было только в США, но там приложение было не связано с горячей линией, хотя выполняло похожую функцию, и называлось символически «Всегда рядом».

Приложение начало функционировать только с этого года, и многие пока не знают о нем. Потому дети и взрослые чаще звонят на горячую линию или пишут о своей проблеме на странице линии в социальной сети фейсбук.

«Пока у нас нет возможности ездить по регионам и рассказывать о приложении. Для этого, –говорит наша собеседница– нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов. А вот в школах Баку такая работа ведется. Думаю, что со временем приложение станет более популярным, ведь смартфоны сейчас есть у многих детей и им будет проще написать, нежели позвонить. В этом случае они могут не опасаться, что их услышит кто-то, кто слышать не должен».

Девиз «Детской горячей линии» – Помните: помощь также близка и доступна, как и телефон! (Unutma: Yardım telefon qədər yaxındır).