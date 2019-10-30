Помогавший отслеживать перемещения главаря ИГ информатор США получит до $25 млн

Информатор спецслужб США, оказавший помощь в ликвидации главаря группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб, получит вознаграждение в размере до $25 млн. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их словам, неназванный информатор «помогал отслеживать перемещения аль-Багдади в Сирии, а также предоставлял сведения о ходе строительных работ на территории комплекса зданий», где скрывался главарь ИГ. «Он может получить все $25 млн или часть этой суммы», которую США обещали за голову аль-Багдади, указывает газета.

The Washington Post подчеркивает, что осведомитель присутствовал при проведении операции по уничтожению главаря ИГ. «Он был вывезен из региона вместе с семьей два дня спустя после нее», — говорится в статье.

Согласно данным газеты, информатор — «араб, исповедующий ислам суннитского толка, который пошел против ИГ после убийства террористами одного из своих родственников». Он был внедрен в окружение аль-Багдади курдскими «Силами демократической Сирии».(ТАСС)

| 2019-10-30T13:13:11+00:00 30 октября 2019, 14:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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