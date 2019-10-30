Помогавший отслеживать перемещения главаря ИГ информатор США получит до $25 млн

Информатор спецслужб США, оказавший помощь в ликвидации главаря группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб, получит вознаграждение в размере до $25 млн. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их словам, неназванный информатор «помогал отслеживать перемещения аль-Багдади в Сирии, а также предоставлял сведения о ходе строительных работ на территории комплекса зданий», где скрывался главарь ИГ. «Он может получить все $25 млн или часть этой суммы», которую США обещали за голову аль-Багдади, указывает газета.

The Washington Post подчеркивает, что осведомитель присутствовал при проведении операции по уничтожению главаря ИГ. «Он был вывезен из региона вместе с семьей два дня спустя после нее», — говорится в статье.

Согласно данным газеты, информатор — «араб, исповедующий ислам суннитского толка, который пошел против ИГ после убийства террористами одного из своих родственников». Он был внедрен в окружение аль-Багдади курдскими «Силами демократической Сирии».(ТАСС)