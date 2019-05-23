Пользователи Youtube и Facebook жалуются на сбои в работе сервисов

Пользователи видеохостинга Youtube и социальной сети Facebook из ряда стран, жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает РИА Новости.
Пользователи Youtube из США, Мексики, Японии, Великобритании, Австралии, России столкнулись с проблемами в работе сервиса. По данным Downdetector, 78% пользователей жалуются на проблемы, связанные с просмотром видео, 10% — с авторизацией, 10% — с веб-сайтом.
Жители США, Индонезии, Японии, Франции, России столкнулись с проблемами в работе Facebook. Пользователи жалуются на проблемы с новостной лентой (38%), с полным отключением соцсети (36%), с авторизацией (24%).
| 2019-05-23T12:11:11+00:00 23 мая 2019, 12:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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