Пользователи Youtube и Facebook жалуются на сбои в работе сервисов

Пользователи Youtube из США, Мексики, Японии, Великобритании, Австралии, России столкнулись с проблемами в работе сервиса. По данным Downdetector, 78% пользователей жалуются на проблемы, связанные с просмотром видео, 10% — с авторизацией, 10% — с веб-сайтом.