Пользователи Uber по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса

Пользователи онлайн-сервиса заказа такси Uber по всему миру столкнулись со сбоями в его работе. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы.

По данным сайта, 72% пользователей испытывали трудности при попытке сделать заказ в приложении для водителей Uber Driver, 21% пожаловались на проблемы с сайтом и у 6% были сбои при попытке авторизироваться.

Больше всего на неполадки жалуются жители США, Бразилии, Великобритании, Франции, Португалии и Австралии.

 

| 2019-11-25T22:37:16+00:00 26 ноября 2019, 04:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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