Пользователи Uber по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса

Пользователи онлайн-сервиса заказа такси Uber по всему миру столкнулись со сбоями в его работе. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы.

По данным сайта, 72% пользователей испытывали трудности при попытке сделать заказ в приложении для водителей Uber Driver, 21% пожаловались на проблемы с сайтом и у 6% были сбои при попытке авторизироваться.

Больше всего на неполадки жалуются жители США, Бразилии, Великобритании, Франции, Португалии и Австралии.