Пользователи сообщили о сбое в работе Google

По данным портала, перебои стали отмечаться с 18.33 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Великобритании, Мексике, а также в России.

Отмечается, что около 76% пользователей Google жалуются на проблемы с входом в учетную запись, 23% — на проблемы с поиском.(РИА Новости)