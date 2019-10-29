Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, жалобы поступают в том числе из России, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои стали отмечаться с 18.33 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Великобритании, Мексике, а также в России.
Отмечается, что около 76% пользователей Google жалуются на проблемы с входом в учетную запись, 23% — на проблемы с поиском.(РИА Новости)
| 2019-10-29T22:57:31+00:00 30 октября 2019, 02:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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