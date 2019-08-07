Пользователи Instagram из ряда стран сообщили о сбое в работе сервиса

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector , который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы 20% связаны с просмотром историй в соцсети, еще 5% испытывают проблемы со входом в Instagram.