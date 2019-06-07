«Ползать на коленях» перед Россией президент Беларуси не собирается

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны «ползать на коленях», решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Надо садиться и по-деловому решать», — сказал он во время посещения предприятия «Нафтан» в Витебской области.

В апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за проблем с качеством продукции. В «Транснефти» выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.

В мае прокачку начали восстанавливать. Пострадавшие стороны ведут переговоры о компенсации ущерба. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что этим займется ответственная за поставки «Транснефть».