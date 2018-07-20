Полузащитник словенского клуба: Думаю, мы были на равных с «Карабахом»

Хавбек словенской «Олимпии» Рок Кронаветер прокомментировал ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против агдамского «Карабаха» в Баку (0:0, первая игра – 0:1), по итогам которого его команда покинула турнир.

«Мы должны были забивать еще в первом тайме, и тогда игра пошла бы совсем в другом русле. Я думаю, мы были на равных с «Карабахом». Но если вы не забиваете, то не добиваетесь успеха. Мы полагали, что «Карабах» будет играть в разрушительный футбол, но это было совсем не так. Сделали все возможно, поэтому не за что сокрушаться. Мы должны продолжать двигаться вперед», — заявил Кронаветер. (Siol)ё

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