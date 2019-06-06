Полузащитник сборной Венгрии: В Баку нам будет тяжело

Полузащитник сборной Венгрии по футболу Мате Паткаи поделился своим мнением о предстоящих матчах отборочного этапа ЕВРО-2020 против сборных Азербайджана и Уэльса.

«Между двумя матчами у нас будет только одна полноценная тренировка, и поэтому прошлую неделю мы посвятили не только изучению Азербайджана, но и Уэльса. Теперь мы должны более тщательно подготовиться к обоим соперникам. В Баку нам будет тяжело: во-первых, соперник у нас сильный, а во-вторых, над нами будет давление. Конечно, Уэльс – команда более высокого класса, чем Азербайджан, но с последними, мне кажется, нам будет сложнее», — сказал Паткаи.