Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев не перейдёт в «Крылья Советов»

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев не перейдёт в «Крылья Советов», сообщают российские СМИ.

«Красно-белые» предложили самарскому клубу подписать 23-летнего футболиста зимой, однако получили отказ.

Также «Спартак» занимается трудоустройством Джано Ананидзе, на которого, как и на Гулиева, не рассчитывает тренерский штаб команды во главе с Доменико Тедеско.

Если грузин найдёт себе новый клуб, ему покроют разницу в зарплате до декабря следующего года.

Сейчас Ананидзе зарабатывает 1,7 миллиона евро в год, Гулиев — 1,2 миллиона.

| 2019-12-10T20:43:02+00:00 10 декабря 2019, 23:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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