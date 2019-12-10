Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев не перейдёт в «Крылья Советов»

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев не перейдёт в «Крылья Советов», сообщают российские СМИ.

«Красно-белые» предложили самарскому клубу подписать 23-летнего футболиста зимой, однако получили отказ.

Также «Спартак» занимается трудоустройством Джано Ананидзе, на которого, как и на Гулиева, не рассчитывает тренерский штаб команды во главе с Доменико Тедеско.

Если грузин найдёт себе новый клуб, ему покроют разницу в зарплате до декабря следующего года.

Сейчас Ананидзе зарабатывает 1,7 миллиона евро в год, Гулиев — 1,2 миллиона.