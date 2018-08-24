Полузащитник «Карабаха»: Все в наших руках

Полузащитник агдамского «Карабаха» Гара Гараев прокомментировал поражение в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы с молдавским «Шерифом» в Тирасполе (0:1).

«В первой игре мы получили не то, чего ожидали. Но я оптимистично настроен. Все в наших руках. Самый главный матч этого противостояния будет на следующей неделе. Он пройдет при родных трибунах. Я считаю, что мы справимся с поставленной задачей. Я верю, что мы способны вновь пройти «Шериф», — заявил Гараев.

Поделился своим мнением о матче и бывший хавбек агдамского «Карабаха» Рахид Амиргулиев.

«Я ждал, как минимум, ничьей в гостях. «Шериф» – неплохая команда, в прошлом году создавшая трудности «Карабаху». Правда, тогда раунд мы прошли. На сей раз такой счет, что в Баку можно взять реванш. «Карабаху» будет очень трудно, так как нужно забивать. А «Шериф» может поймать соперника на контратаках. В «Карабахе» хорошо знают, как выиграть этот матч. Ведь агдамский клуб провел немало таких встреч и не раз побеждал. Удачи «Карабаху», — заявил Амиргулиев.

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