Получает ли средний гражданин среднюю зарплату?

Официальная статистика традиционно объявила о росте зарплат. По данным этого ведомства на 1 апреля сего года, численность наемных работников в Азербайджане составила 1580,8 тысяч человек, увеличившись на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом номинальная среднемесячная заработная плата наемных работников в январе-марте выросла по сравнению с отчетным периодом прошлого года на 8,5%, составив 577,6 манатов. Сообщается, что более высокие зарплаты были зафиксированы в добывающей промышленности, финансовом секторе и страховании, профессиональной, научной и технической отрасли, сфере информации и связи, транспорта и складского хозяйства, а также строительстве.

Как видно из периодических сводок о номинальной зарплате, несмотря на неоднократные выступления экспертов и публикации в СМИ, ведомство не собирается менять подход к вычислению средней зарплаты, руководствуясь более современными и принятыми во всем мире механизмами. А все дело в том, что сама методика подсчета слишком честна – она банально вычисляет среднеарифметическое значение. Попытаемся разобраться?

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в отчетном периоде исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев. Здесь особое внимание уделяем тому, что в статистическую зарплату помимо премий и прочих выплат входят еще и налоги. То есть, она изначально ниже, чем та, что попала нам на руки. Но и это еще не весь фокус. Главная заковырка заключается в том, в реальности даже эту среднюю зарплату получает лишь часть населения, а у остальных она гораздо ниже.

«Госкомстат выводит усредненную цифру по всем отраслям, тогда как средняя зарплата по стране не превышает 300 манатов, а это чуть больше $170. Для наглядности, достаточно присмотреться к заработным платам в сфере здравоохранения и образования», — уверен руководитель Центра устойчивого развития Нариман Агаев. К сожалению, местное статистическое ведомство не информирует о зарплатах в каждой отдельно взятой отрасли, и по этой причине сложно подсчитать наверняка количество тружеников, получающих среднюю зарплату в 577,6 манатов.

В мире существует несколько видов статистических средних зарплат. Есть среднеарифметическая, а есть медианная, которая предполагает, что половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше. И это совсем разные цифры, более похожие на реальные.

Однако местная статистика использует именно номинальную зарплату. Следуя пословице, все познается в сравнении, давайте приглядимся к средним зарплатам по странам Содружества, опубликованным Международным статистическим комитетом. Здесь можно увидеть, что средняя зарплата в Азербайджане прошла нелегкий путь, от 131 доллара в 2005 году до 307 долларов в 2017 году. Наивысшего пика зарплаты азербайджанцев достигли в 2014 году — 567 долларов, однако уже в 2015 году средняя номинальная зарплата упала до 455 долларов, через год составила 317 долларов, понизившись до 307 долларов в 2017 году.

На данный момент среднемесячная номинальная зарплата в нашей стране составляет 338 долларов, в Армении — 364, в Украине — 390, в Грузии — 398, в Казахстане — 444, в Беларуси — 471, в России — 695 долларов.

«В 2005 году среднемесячная заработная плата в Азербайджане составляла 131 доллар, а сейчас — 338 долларов. Это означает, что средняя номинальная заработная плата в Азербайджане за сопоставимый период (15 лет, — Ред.) увеличилась на 207 долларов, — сообщил по этому поводу экономист Губад Ибадоглу. — По данным Статистического комитета СНГ, средняя номинальная заработная плата в Армении в 2005 году составляла 114 долларов на человека, а к 1 апреля эта цифра выросла до 364 долларов, то есть средняя зарплата армян за последние 15 лет увеличилась на 250 долларов».

При этом девальвация маната последних лет привела к серьезному росту цен на потребительском рынке. С этой точки зрения интересны сравнительные подсчеты праздничной корзины, проведенные экономистом в канун Новруз Байрамы.

По его свидетельству, еще шесть лет назад до девальвации масло «Анкор» стоило на наших прилавках 7 манатов 80 гяпиков — в два раза дешевле сегодняшней цены. Стоимость одного килограмма говядины в 2012 году составляла 6 манатов, а сегодня мы наблюдаем двукратный рост цены. Курятина, которая стоила в упомянутом году 2 маната 60 гяпиков, подорожала более чем в полтора раза. В марте текущего года продуктовая праздничная корзина азербайджанцев подорожала в 1,64 раза — с 73 манатов 80 гяпиков в 2012 году до 121 манатов 12 гяпиков в текущем году.