В статье «Макрон — полезный идиот Кремля» корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США, сам не собирается помогать им в критической ситуации. В подтверждение своей точки зрения автор материала заявляет, что Франции не угрожает военное нападение, при этом страны восточного фланга якобы с такой проблемой сталкиваются. Он привел в качестве примера Польшу, Литву, Латвию, Румынию и Эстонию, но не уточнил, кто собирается на них «напасть».

Кроме того, Мельник уверен, что европейские страны в принципе не могут позаботиться о своей военной безопасности без поддержки Вашингтона. По словам журналиста, во время холодной войны и после распада СССР Европа была бессильна перед множащимися проблемами. «Дипломатическая беспомощность и нерешительность в военной сфере стали основными причинами вспышки кровавой войны в Югославии в 1990-е годы, которую удалось остановить лишь после вмешательства американцев (чтобы европейские союзники могли сохранить лицо, оно осуществлялось под вывеской НАТО)», — пишет Мельник. Он не упомянул, что «вмешательство американцев» представляло собой бомбардировки мирных целей боеприпасами с обедненным ураном, а жертвами стали в основном гражданские лица. На протяжении всего текста журналист резко высказывается в адрес французского президента. Он называет главу государства «позером», который распускает хвост, чтобы отвлечь внимание от собственных серьезных недостатков. По его мнению, Макрон постоянно жалуется на обделенность в международной политике, поэтому ему следует дать шанс «выплакаться на публике».