Польская комиссия осматривает части упавшего под Смоленском Ту-154М

Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета «Ту-154М», сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В рамках запроса польских коллег о правовой помощи представители Следственного комитета России совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили сегодня к очередному осмотру частей самолета, потерпевшего крушение в апреле 2010 года. За текущий год это второй визит представителей польской стороны в Россию в связи с расследованием обстоятельств крушения польского самолета «Ту-154М»», — сказала Петренко.