Польская комиссия осматривает части упавшего под Смоленском Ту-154М

Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета «Ту-154М», сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В рамках запроса польских коллег о правовой помощи представители Следственного комитета России совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили сегодня к очередному осмотру частей самолета, потерпевшего крушение в апреле 2010 года. За текущий год это второй визит представителей польской стороны в Россию в связи с расследованием обстоятельств крушения польского самолета «Ту-154М»», — сказала Петренко.

| 2019-10-28T15:31:28+00:00 28 октября 2019, 17:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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