Польша, США и Украина подписали соглашение о безопасности поставок газа

Представители правительств Польши, США и Украины в субботу подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа», передает Trend со ссылкой на TACC.

Подписи под документом поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе», — информировали польские власти.