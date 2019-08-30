Польша собирается закупить у США 32 истребителя F-35

Польша в рамках проведения военной модернизации намерена закупить 32 истребителя F-35 у США, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации, передает РИА Новости.
Чиновник напомнил, что в июне президенты США и Польши подписали соглашение по обороне, которое предполагает увеличение военного персонала в Польше на одну тысячу человек. Кроме того, по его словам, Польша проводит военную модернизацию и «планирует закупить 32 истребителя F-35».
Ранее президент США Дональд Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана «Дориан». Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа-2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо себя Трамп направил в Польшу вице-президента Майка Пенса.
Чиновник отметил, что поездка Трампа будет вскоре перенесена на другое время.
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что Трамп, вероятно, посетит Польшу осенью.
| 2019-08-30T22:31:48+00:00 30 августа 2019, 22:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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