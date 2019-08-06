Польша собирается отказаться от МиГ-29

Польская армия, вероятно, откажется от дальнейшего использования истребителей МиГ-29 и столкнется с нехваткой боевых самолетов, пишет, по сообщению РИА Новости, издание Dziennik Gazeta Prawna.

По официальным данным, польские Вооруженные силы располагают 30 советскими истребителями МиГ-29, 48 американскими F-16 и 32 советскими Су-22. Полеты МиГ-29 были прекращены 4 марта 2019 года после катастрофы одного из этих самолетов. Пилоту тогда удалось спастись. В предыдущей катастрофе осенью прошлого года погиб пилот.

«Реальным становится сценарий, в котором нелетающие пять месяцев боевые самолеты Миг-29 не вернутся уже к службе в Войске польском», — говорится в сообщении. Эксперты издания оценивают возможность отказа польских ВВС от МиГ-29 в 90%.