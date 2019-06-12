Польша собирается купит у США более 30 истребителей F-35

Польша купит у Соединенных Штатов более 30 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом американский лидер заявил в среду журналистам перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете.

По словам Трампа, во время визита Дуды в Вашингтон над Белым домом, как ожидается, пролетят эти истребители, «потому что Польша заказала 32 или 35 F-35».

Власти США пока не приняли решение об отправке дополнительных сил в Польшу, заявил Трамп.

По данным агентства Reuters, президент США также отметил, что Вашингтон и Варшава обсуждают возможность отправки 2 тыс. военнослужащих из Германии в Польшу.