Польша остановила транзит российской нефти

Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за ее неудовлетворительного качества. Об этом сказал главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, передает «БелТА».

По его словам, белорусская сторона получила письмо от компании PERN (оператор польского участка «Дружбы»), в котором говорится, что НПЗ в Польше и Германии больше не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она приходит в пункт приемки. В связи с этим накануне вечером PERN прекратила транспортировку нефти «на неопределенный срок».

В концерне «Белнефтехим» подтвердили, что транзит нефти в польском направлении остановлен. По словам пресс-секретаря концерна Марины Костюченко, отказ польского оператора PERN от приема нефти «влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу» и усложнит в будущем работу белорусского трубопроводного транспорта.

21 апреля Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов из России. В Минске пожаловались на «ухудшенное» качество сырья.