Польша нуждается в базе НАТО на своей территории

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался в четверг интервью медиагруппе Funke за размещение дополнительного числа американских военнослужащих в его стране и создание новой базы НАТО на ее территории, сообщает ТАСС.

Премьер отметил, что США не должны ослаблять своего военного присутствия на территории соседней Германии. «Это не вопрос «или-или». Нам нужна база НАТО в Рамштайне (германская федеральная земля Рейнланд-Пфальц), и мы нуждаемся в новой долгосрочной базе НАТО в Польше», — сказал Моравецкий.

Одновременно глава правительства подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не выполняет обязательства по расходам на оборону. «Я не скажу, что Германия является иждивенцем, но ее вклад не соответствует обязательствам. Германия должна скорее повысить расходы на оборону», — считает премьер.

Моравецкий напомнил, что страны НАТО взяли на себя обязательство повысить военные расходы до 2% от национального ВВП. «Каждый должен соблюдать его», — сказал он.