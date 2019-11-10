Польша не собирается выдавать России Игоря Мазура

Польша не намерена передавать России участника войны в Донбассе, уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура, задержанного 9 ноября на польско-украинской границе по запросу РФ. Как написала в ночь на воскресенье, 10 ноября, вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская, Мазур был задержан Польшей «исключительно по техническим причинам для соблюдения стандартной процедуры рассмотрения ордера Интерпола».

«Я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой», — добавила политик. При этом Госевская назвала Мазура «отважным гражданским активистом» и заявила, что он стал «жертвой действий восточных соседей». «Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести», — написала Госевская, имея в виду факт внесения Россией Игоря Мазура в реестр задержаний Интерпола.

| 2019-11-10T16:03:44+00:00 10 ноября 2019, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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