Польша не собирается выдавать России Игоря Мазура

Польша не намерена передавать России участника войны в Донбассе, уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура, задержанного 9 ноября на польско-украинской границе по запросу РФ. Как написала в ночь на воскресенье, 10 ноября, вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская, Мазур был задержан Польшей «исключительно по техническим причинам для соблюдения стандартной процедуры рассмотрения ордера Интерпола».

«Я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой», — добавила политик. При этом Госевская назвала Мазура «отважным гражданским активистом» и заявила, что он стал «жертвой действий восточных соседей». «Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести», — написала Госевская, имея в виду факт внесения Россией Игоря Мазура в реестр задержаний Интерпола.