Польша не собирается приглашать президента РФ на годовщину начала Второй мировой

Польские власти считают неуместным присутствие президента РФ Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве в сентябре 2019 года. «Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами», — заявил заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин в эфире польской радиостанции Polskie Radio 24. Он подчеркнул, что Путин является «лидером страны, которая осуществляет вооруженную агрессию против своих соседей».

В то же время политик отметил, что на церемонию в Варшаве с большой долей вероятности прибудет президент США Дональд Трамп. По словам Сасина, информация о том, что Трамп будет присутствовать на мероприятии, является пока неофициальной. «Однако мы можем с большой степенью уверенности сказать, что этот визит состоится», — добавил польский политик.

Отвечая на вопрос о возможном визите Ангелы Меркель, Сасин заявил, что в Варшаве «оптимистичны в этой связи». По словам политика, приглашения уже отправлены широкому кругу мировых лидеров, и Польша ожидает, что памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будут иметь международный масштаб.

Русская Служба DW