Польша намерена приобрести у США F-35

Министерство обороны Польши намерено закупить первую партию американских истребителей F-35 до 2026 года. Об этом сообщил депутатам Сейма Польши заместитель министра обороны республики Войчех Скуркевич, передает ТАСС.

«Мы купим самолеты пятого поколения. Это переломное решение, которое поднимет наши военно-воздушные силы на другой уровень, — утверждал Скуркевич, которого цитирует агентство ПАП. — Первая эскадрилья самолетов F-35 будет закуплена до 2026 года. Вторая эскадрилья будет закуплена уже после 2026 года. Таковы факты».

| 2019-05-17T20:14:23+00:00 17 мая 2019, 22:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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