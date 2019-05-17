Польша намерена приобрести у США F-35

Министерство обороны Польши намерено закупить первую партию американских истребителей F-35 до 2026 года. Об этом сообщил депутатам Сейма Польши заместитель министра обороны республики Войчех Скуркевич, передает ТАСС.

«Мы купим самолеты пятого поколения. Это переломное решение, которое поднимет наши военно-воздушные силы на другой уровень, — утверждал Скуркевич, которого цитирует агентство ПАП. — Первая эскадрилья самолетов F-35 будет закуплена до 2026 года. Вторая эскадрилья будет закуплена уже после 2026 года. Таковы факты».