Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия

Польша и США закончили переговоры об увеличении военного присутствия, и теперь решение должны принять президенты двух стран, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио.

«Могу официально подтвердить, что действительно переговоры по политическому соглашению между Польшей и США были завершены в вопросе увеличения военного присутствия США в Польше, но это, конечно, еще не означает договоренности, потому что теперь исход этих переговоров будет представлен президентам, и президенты решат во время переговоров и своей волей, удовлетворит ли это соглашение их», — сказал Щерский.