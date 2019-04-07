Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардов

«До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее чем в 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство», — заявил парламентарий, комментируя работу группы.

По его словам, игнорирование властями Польши в последние 30 лет вопроса о компенсации за ущерб в войне является «позором». «Немцы должны подготовить достойные финансовые средства на выплату репараций», — добавил Шевчак.