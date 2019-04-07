Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардов

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Как передает РИА Новости, об этом в интервью журналу WPolityce заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
«До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее чем в 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство», — заявил парламентарий, комментируя работу группы.
По его словам, игнорирование властями Польши в последние 30 лет вопроса о компенсации за ущерб в войне является «позором».
«Немцы должны подготовить достойные финансовые средства на выплату репараций», — добавил Шевчак.
| 2019-04-07T09:03:27+00:00 7 апреля 2019, 09:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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