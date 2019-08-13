Положительная динамика есть, но проблемные долги остаются на повестке

По данным Центрального банка Азербайджана, проблемных кредитов становится меньше. Так, в первых числах июля просроченных долгов осталось на 1 486,5 млн. манатов, а это на 0,5% меньше показателя начала июня. В целом же, если сопоставить эти цифры с показателем начала года, доля нехороших долгов в портфелях наших банков убавилась на 6,2%, а по сравнению с прошлым годом – на 14,85% .

Тенденция сокращения проблемных долгов не может не радовать, однако реальные масштабы токсичных активов кредитно-финансовых организаций страны все еще доподлинно не известны. И хотя начало осложнения связывают с падением национальной валюты, на самом деле девальвация лишь усугубила ситуацию, а нехорошие задолженности – более давняя проблема наших банков, считает эксперт-экономист Самир Алиев. Экономист отмечает, что данные официальных источников о 5-6% проблемных долгов не отражали действительности, поскольку плохих кредитов было на порядок больше. Известно, что в результате девальвации печальный показатель вырос до 15,5%, во всяком случае, такие цифры приводят официальные источники.

Но если копнуть глубже, еще в разгар девальвации авторитетное рейтинговое агентство Fitch оценило долю проблемных кредитов в 20%. «Достаточно просто напомнить о количестве токсичных активов Международного банка, чтобы мы могли видеть величину ущерба. И хотя указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева, предусматривающий компенсацию проблемных банковских долгов, возникших по причине девальвации, способствует разрешению ситуации, полное восстановление наших банков от этой напасти пока невозможно», — рассказал Алиев.

Со слов эксперта, из-за рисков банки по-прежнему предпочитают потребительское кредитование, на что указывают данные Центробанка. Регулятор информирует, что на данный момент свыше 42% общего объема кредитования в стране представлено именно этим направлением. Бизнес-кредиты выдают единичные финансовые структуры, предпочитающие кредитовать сферу торговли и услуг (17-18%) и сектор транспорта и связи (10%), при этом доля прочих отраслей не превышает 6%. По свидетельству местных аналитиков, проблема нехороших долгов в активах финансовых структур все еще актуальна и мешает развернуться кредитованию.

Так, по данным экономиста Натига Джафарли, решение высшего руководства страны о компенсации гражданам девальвационной разницы по кредитам, не превышающим 10 тыс. долларов, повлияло на сокращение доли нехороших банковских долгов, но говорить о полном решении этой проблемы не приходится. Экономист отмечает позитивные моменты, связанные с прекращением судебных дел в отношении массы граждан, не имевших возможности платить по инвалютным долгам банковским долгам. Из 872 833 дел, находившихся в минувшем году в производстве судебных исполнителей 536 732 дел (60 %) были связаны с не выплатой кредитных задолженностей. Таким образом, решение правительства облегчило работу судебных органов.

После указа президента о реструктуризации проблемных кредитов на суммы до 10 тысяч долларов многие дела против граждан были отозваны из судов. Однако указ коснулся не всех кредитных долгов и проблемы с ними остаются. Эксперт видит решение вопроса в полном устранении ущерба нанесенного в результате девальваций 2015 и 2016 гг. «Решение о девальвации было принято в административном порядке. Поэтому ответственность за его последствия несут официальные структуры. Граждане, взявшие кредиты на суммы свыше 10 тыс. долларов и бизнес-структуры не должны страдать от этого. К сожалению, эта проблема не была решена кардинально и через некоторое время вопрос вновь поднимется, и нагрузка судов вновь возрастет», — сказал Джафарли.

По мнению экономиста, власти должны подумать о разрешении ситуации со всеми кредитными задолженностями, в том числе превышающими установленный лимит в 10 тыс. долларов, а также банковскими долгами бизнеса. Кроме того, с его слов, проблемными следует считать и кредиты, выданные после девальвации, поскольку деньги выдавались под высокие процентные ставки.