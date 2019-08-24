Полный тупик: момент для осознания

В Армении продолжается скрытый кризис власти. То есть, наяву всей ее полнотой вроде бы по-прежнему обладает революционный премьер-министр Никол Пашинян, однако всем очевидно, что он никак не может совладать с предыдущей, карабахской командой. Судя по происходящему в Армении и оккупированном Карабахе, у той есть масса ресурсов, в том числе для организации митингов в поддержку освобождения из-под ареста главы своего клана – Кочаряна, и они ими пользуются.

На днях у посольства Франции в центре Еревана устроили акцию протеста около 200 сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Активисты просят Париж принять меры против правительства Никола Пашиняна, которое, по их словам, «держит в заточении экс-главу страны».

«Мы требуем, чтобы правительство Франции надавило на Никола Пашиняна. По его личному указанию незаконно содержится в заточении второй президент страны, герой Карабаха Роберт Кочарян. Неприемлемо, что западные страны, в частности, Франция, не выражают никакой позиции относительно незаконных действий Пашиняна», — заявил бывший депутат парламента страны, один из организаторов акции Гагик Багдасарян.

Активисты привезли с собой фотографии Роберта Кочаряна, а также транспаранты с требованием его немедленного освобождения.

Аналогичная акция проходила одновременно у посольства Италии. Сторонники второго президента передали письма представителям двух дипмиссий. Отмечается, что в тексте содержится 29 пунктов с перечислением нарушений, которые были допущены в ходе продолжающегося год судебного процесса над Кочаряном. Ранее такие же письма они передали главе делегации ЕС в РА, а также представителю посольства Германии.

Напомним, Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1−2 марта 2008 года. Экс-президент был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента, однако Кассационный суд республики вернул дело на дополнительное рассмотрение. В декабре Кочарян вновь был арестован, но 18 мая суд первой инстанции освободил бывшего главу республики из-под ареста. Последнее решение об аресте экс-президента было принято Апелляционным судом 25 июня. Бывшему главе республики вменяется также получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованными и называет происходящее политическим преследованием.

Кстати, в его поддержку не боятся выступать и многие действующие политики, что объективно свидетельствует о значительной степени политической свободы в Армении. Например, как заявила журналистам бывший член армянской делегации в ПАСЕ, глава партии «Страна абрикоса» Заруи Постанджян, дело 1 марта должен расследовать независимый орган, а не Специальная следственная служба, так как премьер-министр Армении Никол Пашинян является представителем одной из сторон рассматриваемого дела, и эта сторона не может быть объективной. Она заметила, что за убийства никому до сих пор не предъявлены обвинения, а выдвинутые обвинения являются спорными и не имеют никакого отношения к этим убийствам. «В рамках дела 1 марта в настоящее время идет не правовой, а политический процесс», — подчеркнула она.

Ряд других политиков обвиняют власти в том, что делается все, чтобы нынешний состав Конституционного суда не принял решение в пользу Кочаряна.

Кроме того, некоторые представители бывшей правящей Республиканской партии Армении утверждают, что в ближайшее время ее лидер, экс-президент Серж Саргсян может быть задержан. Не исключено, что это делается умышленно – для создания дополнительного искусственного напряжения и недовольства властью в обществе.

Надо признать, что на таком фоне вполне зримыми становятся угрозы для новой армянской власти, которые озвучил Кочарян в уже знаменитом интервью из-за решетки, опубликованном ереванскими СМИ 30 июля. Там он четко предсказал, что «с таким качеством управления» нынешние власти Армении не смогут продержаться долго, и что они не имеют перспективы переизбрания. Кочарян отметил, что избиратель уже будет сыт по горло популистами и станет разборчивее в своем выборе. И в логике ему тут не откажешь. Ведь уже очевидно, что пойдя на жесткое противостояние с Саргсяном в прошлом году, «герой улиц» Пашинян вообще не представлял себе, как при имеющихся ограниченных возможностях Армении он сможет вывести ее из экономического и внешнеполитического тупика, как именно победит коррупцию в стране и проведет успешные реформы. Попытки он предпринял, но результатов так и не достиг.

Однако нет худа без добра – может быть новый провал докажет наконец армянам, что из тупика им не выбраться ни при авторитарной, ни при самой демократической власти. Единственный выход – в нормализации отношений с соседями.