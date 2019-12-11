Полной информации о недвижимости нет, но страховать будем

Начиная с января 2020 года, в Азербайджане вводится обязательное страхование недвижимости. Согласно действующему законодательству обязательное страхование недвижимости применяется для компенсации любого ущерба, разрушения или повреждения в любой форме, а также пожара и прочих обстоятельств.

Но, несмотря на то, что обязательное страхование вводится лишь с января будущего года, владельцы недвижимости уже выражают недовольство.

В # обратилась Тамилла Нагиева, проживающая по адресу проспект Ходжалы 20/ 22.

«Недавно ко мне домой пришли волонтеры от управления по обязательному страхованию, которые заявили, что я должна застраховать свое жилье. По их словам сумма страхового взноса составляет 50 манатов в год, независимо от площади недвижимости. Это означает, что и владельцы однокомнатной квартиры и олигархи, которые имеют собственные дворцы, будут платить одинаковую сумму в качестве страхового взноса. Я одинокий человек, живу в однокомнатной квартире, получаю пенсию 260 манатов. Я спросила, можно ли мне выплатить страховой взнос частями. «Нет нельзя. Если вы не выплатите требуемую сумму, то вам придется заплатить 30 манатов штрафа», — сказали мне волонтеры. А через несколько дней на стенах нашего дома появилось уведомление о том, что лица, не застраховавшие свою недвижимость, будут оштрафованы на 30 манатов», — сообщила Тамилла Нагиева.

Действительно ли в Азербайджане сумма страхового взноса не зависит от типа и площади жилья?

Сотрудники Хатаинского отделения Управления обязательного страхования ответили на вопрос утвердительно. «Владельцы однокомнатных квартир и вилл в качестве страхового взноса ежегодно платят одинаковую сумму — 50 манатов. Размер страховой выплаты также одинаков для всех и составляет 25 тысяч манатов», — сказали нам работники управления.

Как заявил # генеральный директор MBA Consulting Нусрет Ибрагимов, в большинстве стран Европы, а также в США, стоимость страховки зависит от типа недвижимости и от ее площади. «В Азербайджане владельцам недвижимости, независимо от ее площади, в качестве страхового взноса придется выплачивать одну и ту же сумму. Но и размер страховой выплаты тоже равный для всех. Сегодня у государства нет полной информации о жилищном фонде страны. Государственный комитет по имущественным вопросам в течение нескольких лет занимается сбором этой информации. Наверное, в будущем, когда у государства появится информация по всей недвижимости в стране, сумма страхового взноса будет пересмотрена и перестанет быть одинаковой для всех», — сказал Нусрет Ибрагимов.