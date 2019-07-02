Полное солнечное затмение. Видеотрансляция View Larger Image Редакция| 2019-07-02T23:30:00+00:00 2 июля 2019, 23:28| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Завтра произойдет полное солнечное затмениеВ июле ожидается затмение луныНапротив здания АТВ группа людей перекрыла дороги…Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков В рубрике Гуаидо заявил, что оппозиция не намерена продолжать переговоры с Мадуро Gallery Гуаидо заявил, что оппозиция не намерена продолжать переговоры с Мадуро 3 июля 2019, 00:15 WADA подозревает около 300 спортсменов из России в допинговых нарушениях Gallery WADA подозревает около 300 спортсменов из России в допинговых нарушениях 2 июля 2019, 23:48 В Германии оштрафовали Facebook на два миллиона евро Gallery В Германии оштрафовали Facebook на два миллиона евро 2 июля 2019, 23:21 МИД Сирии заявил о готовности «вдвойне отплатить Израилю» за ракетные удары Gallery МИД Сирии заявил о готовности «вдвойне отплатить Израилю» за ракетные удары 2 июля 2019, 22:49 Число погибших при возгорания бензовоза в Нигерии превысило 50 человек Gallery Число погибших при возгорания бензовоза в Нигерии превысило 50 человек 2 июля 2019, 22:20