«Полночь шаха»: азербайджанский писатель претендует на престижную победу

Сценарий азербайджанского писателя Ильхама Рагимова Midnight of The Shah, основанный на одноименном романе на русском языке «Полночь шаха» вошел в шорт — лист фестиваля ECG Film Festival (Eurasian Creative Guild Film Festival).

В интервью # И.Рагимов рассказал, что отправляя свое произведение, он не думал о победе, а лишь хотел, чтобы сценарий не остался незамеченным:

«Это мог бы быть очень интересный и кассовый фильм», — говорит писатель. «События разворачиваются на реальной основе: Ближний Восток, противостояние спецслужб США, СССР, Англии», отмечает он, считая, что безусловно, это был бы фильм — драйв, который держал бы зрителя в напряжении до последней секунды.

Кроме того, сценарий раскрывает богатую палитру азербайджанской архитектуры, нашу историю и культуру.

«Полночь шаха» – это продолжение нашумевшего романа Ильхама Рагимова «Восточный ковер». Сюжет романа разворачивается несколькими годами позже событий, описанных в романе «Восточный ковер», в котором раскрывается непримиримая вражда между шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви и премьер-министром Мохаммедом Моссадыком.

В результате этой политической борьбы в Иране разгораются события, которые повлияли в дальнейшем на судьбу Ближнего Востока и всего мира. В противоборство вступают спецслужбы Великобритании, США, Франции и СССР. Одним главных действующих лиц вновь является Рустам Керими.

«ECG Film Festival продвигает евразийское кино на англоязычном пространстве и знакомит евразийских представителей киноиндустрии с профессионалами со всего мира», — заявил # И.Рагимов.

В этом году фестиваль пройдет в Лондоне в рамках британского кинофестиваля Romford Film Festival и определит лучшие работы по различным номинациям -полнометражное кино, короткометражное кино, мультипликационный фильм, документальный фильм, буктрейлеры и проекты сценария.

Лондонский кинофестиваль, как площадка, был выбран не случайно, так как многие мировые киностудии используют Великобританию для съемок и монтажа блокбастеров мирового уровня. А Romford film festival, как известно, является стабильным, устоявшимся фестивалем, который посещают большое количество экспертов и жителей Лондона.

Напомним, что ранее «Полночь шаха» (Midnight of The Shah) Ильхама Рагимова был представлен на престижном конкурсе сценариев в США Austin Film Festival, и тогда же, один из экспертов фестиваля причислил сценарий азербайджанского писателя к лучшим образцам современного кино: «Это замечательная история, я бы очень хотел увидеть ее на экране», — отметил он в своей рецензии.

Будем надеяться, что «Полночь шаха» обретет экранную жизнь, и фильм по сценарию азербайджанского автора будет иметь большой успех.