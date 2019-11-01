Полмиллиона домов не имеют документов

С вхождением Государственного агентства по вопросам имущества в состав Минэкономики процессы становятся общими и проблемы тоже, соответственно, задачи должны найти оптимальные пути решения, — считают эксперты. Краеугольным камнем все еще остаются вопросы приватизации государственного имущества и незаконно отстроенного жилого фонда.

О перспективах решения острых проблем в сфере недвижимости рассказали в ходе прошедшего накануне в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан круглого стола исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов и эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев.

По мнению специалистов, Минэкономики наследует массу нерешенных проблем в сфере недвижимости.

Одна из них — крупные предприятия, заводы и фабрики, оставшиеся со времен Советского союза, которые нуждаются в приватизации. По мнению Азадова, процесс сопряжен с определенными сложностями, которые связаны с большой балансовой стоимостью и масштабными размерами объектов. Они не представляют интереса для частного сектора — бизнес не желает выкупать такие предприятия у государства, поскольку проще построить с нуля, нежели выкупать остатки советского производства. Министерство экономического развития должно либо восстановить и ввести в строй такие предприятия в легкой и тяжелой промышленности, либо предоставить их территории для возведения жилого фонда.

«Иные предприятия находятся в черте больших городов и занимают большие площади, — говорит специалист. — В свое время их территории отвели под производственные цели. Сейчас вокруг таких зон уже множатся и растут жилые кварталы. Государство может рассмотреть вопрос об изменении производственного назначения таких участков, их можно передать под жилые массивы, чтобы в будущем строительные компании были заинтересованы возводить там новый жилой фонд. Это немаловажный момент, но вопрос затянулся и нуждается в рассмотрении».

В свою очередь эксперт Эльнур Фарзалиев отметил необходимость ускорить процесс учета незаконной жилой недвижимости в государственном реестре. По его словам, гражданам следует выдать право владения имуществом, поскольку этот момент имеет огромную важность в плане бюджетных поступлений с налога на имущество. Приватизация недвижимого имущества также связана с государственными пошлинами.

«Приватизация полумиллиона частных домов — это серьезные ежегодные бюджетные поступления от налога на имущество. Наконец, обязательное страхование в этой сфере также представляет собой дополнительный источник доходов не только для государства, но и для частного сектора». По словам экспертов, более 500-600 тыс. частных домов все еще не получили документы, владельцы проживают там без прав собственности. Это большая социальная проблема, также мешающая точности статистических данных.

«Строительный бум начался с 2000 годов, люди покупали либо захватывали участки земли под строительство, приобретали муниципальные земли, но не получали разрешений на строительство. Не разбираясь в тонкостях законодательства, граждане довольствовались решением на получение земельного участка от муниципалитета, в 90-95% случаев они не получали разрешение на строительство от местных исполнительных властей. На сегодняшний день государство не принимает на учет такие дома», — отметил Азадов.

На сегодняшний день ситуация приняла масштабный характер, поступает множество обращений от граждан в различные государственные структуры и Госагентство по вопросам имущества весной текущего года сообщило, что готовится концепция по приватизации таких домов. Гражданам пообещали выдать документы на приватизацию имущества, которое в свое время было отстроено незаконно.

«Есть земли, в основном сельскохозяйственного назначения. По закону строить жилые дома на таких участках запрещается, — сказал Азадов. — В этом направлении ожидается амнистия, назначение таких земельных участков будет пересмотрено. Исключение — территории, на которых по закону строить нельзя, или же назначение не подлежит пересмотру. Речь о местах прохождения коммуникаций или землях специального назначения. По закону менять статус этих земельных участков недопустимо».

Упомянутая проблема находится в процессе решения. Специалисты надеются, вопрос решится в наступающем году. После того, как будет завершена концепция, Министерство экономики представит упомянутый документ Кабинету министров и главе государства.