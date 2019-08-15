Полиция задержала стрелка в Филадельфии

Мужчина, который в среду в Филадельфии (штат Пенсильвания) открыл огонь по полицейским, взят под стражу. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter полицейского управления города.

«Подозреваемый задержан. Полицейский спецназ все еще проверяет дом», — отметили сотрудники управления.

Согласно заявлению полицейского управления, в перестрелке с подозреваемым шесть сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения, все они уже выписаны из больницы. Еще несколько их коллег получили иные травмы.

Телеканал Fox News сообщил, что стрелок сдался полиции.Как он отмечает, 36-летний Моррис Хилл вышел с поднятыми руками из жилого дома, в котором он в течение нескольких часов укрывался. Перед этим полиция применила слезоточивый газ.